O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TÜRKİYE, BEŞİKTAŞ'TAKİ ARSA İÇİN 46 MİLYON LİRA ÖDENECEK


TÜRKİYE, BEŞİKTAŞ'TAKİ ARSA İÇİN 46 MİLYON LİRA ÖDENECEK
Tarih : 01 Haziran 2016, 11:14
Puan Ver : Türkiye, Beşiktaş'taki Arsa İçin 46 Milyon Lira Ödenecek(6/10)5


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) arsa davasında Türkiye'nin tazmina ödenmesine karar verildi.



AİHM'de 2003 yılında başlayan dava, 2014'te karara bağlanmıştı. Ancak tazminat miktarı dün açıklandı.



AİHM, Maria Çiropulos'un “mülkiyet hakkının ihlal edildiği”ne hükmetti.



Beşiktaş ilçesindeki 13 bin 231 metrekarelik arsa ile ilgili dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.



Beşiktaş'taki arsanın sahibi olan Maria Yianopulu, 1979 yılında hayatını kaybetti.



Kızı Efrosini Yianopulu, annesinin ölümünün ardından kayyuma devredilen araziyle ilgili Türk mahkemelerine dava açtı.



Türk mahkemelerinin yabancıların Türkiye'de “taşınmaz mal edinmelerinin mümkün olmadığını” belirten kararının ardından dava AİHM'e taşındı.



2009 yılında Efrosini Lianopulu'nun da hayatını kaybetmesi üzerine davayı mirasçısı Maria Çiropulos devam ettirdi.








Etiketler: Türkiye  Beşiktaş  Taki  Arsa  İçin  46  Milyon  Lira  Ödenecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER