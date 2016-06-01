

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) arsa davasında Türkiye'nin tazmina ödenmesine karar verildi.







AİHM'de 2003 yılında başlayan dava, 2014'te karara bağlanmıştı. Ancak tazminat miktarı dün açıklandı.







AİHM, Maria Çiropulos'un “mülkiyet hakkının ihlal edildiği”ne hükmetti.







Beşiktaş ilçesindeki 13 bin 231 metrekarelik arsa ile ilgili dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.







Beşiktaş'taki arsanın sahibi olan Maria Yianopulu, 1979 yılında hayatını kaybetti.







Kızı Efrosini Yianopulu, annesinin ölümünün ardından kayyuma devredilen araziyle ilgili Türk mahkemelerine dava açtı.







Türk mahkemelerinin yabancıların Türkiye'de “taşınmaz mal edinmelerinin mümkün olmadığını” belirten kararının ardından dava AİHM'e taşındı.







2009 yılında Efrosini Lianopulu'nun da hayatını kaybetmesi üzerine davayı mirasçısı Maria Çiropulos devam ettirdi.