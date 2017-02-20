Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!
Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI


TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI
Tarih : 20 Şubat 2017, 15:42
Puan Ver : Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı(10/10)8


TBB'den yapılan açıklamada, kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı olarak tanıtan bazı kişilerin "bankacılık işlemlerine ilişkin komisyon ve masrafların iadesinin yapılacağı" vaadiyle dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bilgisinin ulaştığı belirtildi.



TBB'nin kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü olduğunun vurgulandığı açıklamada, sunulan Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmetinin ücretsiz olduğu ve bu hizmete aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş bulunmadığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:



"Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapmamış kişilere, Türkiye Bankalar Birliği çalışanlarının telefonla ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle başvurusu olmayan kişiler, Bireysel Hakem Heyeti'ne atfen yapılan telefon aramalarına, SMS veya elektronik postalara kesinlikle itibar etmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerini asla paylaşmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleri ile karşılaşanların ivedilikle savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkiye  Bankalar  Birliği  Nden    Dolandırıcılık    Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER