

TBB'den yapılan açıklamada, kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı olarak tanıtan bazı kişilerin "bankacılık işlemlerine ilişkin komisyon ve masrafların iadesinin yapılacağı" vaadiyle dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bilgisinin ulaştığı belirtildi.







TBB'nin kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü olduğunun vurgulandığı açıklamada, sunulan Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmetinin ücretsiz olduğu ve bu hizmete aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş bulunmadığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:







"Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapmamış kişilere, Türkiye Bankalar Birliği çalışanlarının telefonla ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle başvurusu olmayan kişiler, Bireysel Hakem Heyeti'ne atfen yapılan telefon aramalarına, SMS veya elektronik postalara kesinlikle itibar etmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerini asla paylaşmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleri ile karşılaşanların ivedilikle savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir."







kaynak:milliyet