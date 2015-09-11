TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Türkiye Bankalar Birliği, "bankalara ödenen ücret, masraf ve komisyonların geri ödenmesine aracılık etmek" vaadiyle Birlik adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık teşebbüsleri hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği, Birlik adının kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık teşebbüsleri hakkında duyuru yayınladı. Duyuruda, son günlerde, kendilerini Birlik personeli veya Birlik ile anlaşmalı kuruluş yetkilisi olarak tanıtan bazı kişilerin, banka müşterilerini telefonla arayarak bankalara ödedikleri ücret, masraf ve komisyonların kendilerine geri ödenmesine aracılık edecekleri vaadiyle müşterilerin kişisel bilgilerini talep ettiklerinin öğrenildiği belirtildi.
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