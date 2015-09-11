

Türkiye Bankalar Birliği, Birlik adının kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık teşebbüsleri hakkında duyuru yayınladı. Duyuruda, son günlerde, kendilerini Birlik personeli veya Birlik ile anlaşmalı kuruluş yetkilisi olarak tanıtan bazı kişilerin, banka müşterilerini telefonla arayarak bankalara ödedikleri ücret, masraf ve komisyonların kendilerine geri ödenmesine aracılık edecekleri vaadiyle müşterilerin kişisel bilgilerini talep ettiklerinin öğrenildiği belirtildi.