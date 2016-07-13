









Türkiye'de yaşanan terör olayları ve enerji fiyatlarındaki düşüş, bankacılık sektörü için tehlikeli bir karışım oluşturuyor.







Bloomberg'ün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre ödemede gecikmenin üç ayı aştığı krediler, Mayıs ayında yüzde 33 artış kaydederek beş yılın zirvesine tırmandı. Takipteki kredilere dahil olmanın eşiğinde bulunan krediler 2016 yılının ilk çeyreğinde ikiye katlanırken iflas erteleme başvuruları yüzde 63 yükseldi.







Toplam kurumsal borçlanmanın yüzde 13'ünü oluşturan turizm ve enerji şirketlerinin kredileri, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarının ziyaretçileri caydırması ve düşen enerji fiyatlarından dolayı enerji şirketlerinin birleşme ve satın almaların sık yaşandığı dönemde aldıkları kredileri geri ödeme konusunda zorluk yaşamaları nedeniyle, en korunmasız borçlar arasında bulunuyor.







İstanbul merkezli araştırma şirketi Integras bankacılık analisti Ercan Uysal, “Takipteki kredilerin artma ihtimali oldukça yüksek. Türkiye bankaları, karlılıklarının önemli ölçüde olumsuz etkilenecek olmasına karşın, olası bir kredi şokunu karşılayabilecek genişlikte sermaye tamponuna sahipler” dedi.







Dört yıldan uzun bir süreden bu yana görülen en güçlü çeyreklik büyümenin ardından ekonominin yavaşlamasıyla birlikte varlık kalitesinde bozulma oldu. BGC Partners'a göre büyümenin düşük kalması, yerel paranın değer kaybı nedeniyle inşaat sektöründen perakendecilere kadar baskı yaratacağı gibi bankaların karlarına da olumsuz yansıyabilir.



