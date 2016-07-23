

AVCILAR'da ‘Demokrasi Nöbeti' kapsamında toplanan yaklaşık 2 bin kişiye seslenen Eski Sağlık Bakanı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, “Türkiye, geçen Cuma'dan olduğundan çok daha huzurlu, güvenli, geleceği daha istikrarlı bir süreci yaşayacak, bağırsak temizliğini en kısa sürede yapacak, safralarını en kısa sürede atacaktır” dedi.



Araçlarla trafiğe kapatılan Reşit Paşa Caddesi'ndeki AK Parti binası önünde dün akşam da ‘Demokrasi nöbeti' tutulurken, ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. AK Parti İlçe örgütüne ait araçtan toplanan kalabalığa seslenen eski bakan Müezzinoğlu, halkın canı pahasına demokrasiyi koruduğunu belirterek, “ 'Milliyim', ‘Yerliyim' diyen hep birlikte ayrıştırmadan, çatıştırmadan aynı yolculuğu yapacağız” dedi. Darbe girişimine karşı çıkanların yer aldığı o ta AK Partili, CHP'li, MHP'li,.yaşlı-genç, Trakyalısı, doğulusu, güneydoğulusu, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,. Alevi veya Sünni herkesin yer aldığını anlatan Mehmet Müezzinoğlu, şöyle dedi:



“O gün o tabloda büyük Türk Milleti vardı. O tabloya, bütün Türkiye sahip çıkacağız. Bu milli, yerli bir başarıdır. Bu başarı dünyada demokrasi, milli irade adına onların asla başaramayacakları güzel bir örnektir. Bu başarıya hep beraber sahip çıkacağız. İnşallah bundan sonra '15 Temmuz Şehitler Günümüz' olacak. Millet-devlet kaynaşması ile büyük bir zafere imza atmıştır. Millet liderine, cumhurbaşkanına, başbakanına, gazetecilerine olan güvenini canı pahasına sokakta göstermiş; ‘Sayın cumhurbaşkanı, başbakanımız dahil milletin hakkını hukukunu korumak için buradayız, meydandayız, hainlerin karşısındayız' demiştir.”