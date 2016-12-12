O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye avrupa'nın devlerini geride bırakacak

TÜRKİYE AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

The Economist dergisinin tahminlerine göre, Türkiye gelecek yıl yüzde 3,3 büyüme kaydedecek. Türkiye ekonomisi yüzde 3,3 büyüme ile İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeleri geride bırakacak.

Tarih : 12 Aralık 2016, 17:38
Puan Ver : Türkiye Avrupa'nın Devlerini Geride Bırakacak(6/10)5


The Economist dergisi, "2017 dünya özel" sayısı ile küresel ekonomiyi masaya yatırdı. Derginin tahminlerine göre, dünya ekonomisinde gelecek yıl yeni normal "cılız büyüme" olacak.



KRİTİK TARİH 20 OCAK



Dergiye göre ekonominin rotasını siyasi gelişmeler belirleyecek, bunun başlangıcı ise Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması ile olacak. Trump, altyapı harcamalarını artırma ve gümrük duvarlarını yükseltme sözünü tutarsa, dünya ticaretinde dengeler değişecek.



AVRUPA'DA SEÇİMLER DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR



Dergiye göre, ilkbaharda Fransa'da, sonbaharda Almanya'da yapılacak seçimler de dönüm noktası olabilir. The Economist'in tahminlerine göre, küresel ekonominin büyüme hızı gelecek yıl yüzde 3'ün altında kalacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türkiye  Avrupa  Nın  Devlerini  Geride  Bırakacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER