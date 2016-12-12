TÜRKİYE AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKACAK
The Economist dergisinin tahminlerine göre, Türkiye gelecek yıl yüzde 3,3 büyüme kaydedecek. Türkiye ekonomisi yüzde 3,3 büyüme ile İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeleri geride bırakacak.
The Economist dergisi, "2017 dünya özel" sayısı ile küresel ekonomiyi masaya yatırdı. Derginin tahminlerine göre, dünya ekonomisinde gelecek yıl yeni normal "cılız büyüme" olacak.
KRİTİK TARİH 20 OCAK
Dergiye göre ekonominin rotasını siyasi gelişmeler belirleyecek, bunun başlangıcı ise Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması ile olacak. Trump, altyapı harcamalarını artırma ve gümrük duvarlarını yükseltme sözünü tutarsa, dünya ticaretinde dengeler değişecek.
AVRUPA'DA SEÇİMLER DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR
Dergiye göre, ilkbaharda Fransa'da, sonbaharda Almanya'da yapılacak seçimler de dönüm noktası olabilir. The Economist'in tahminlerine göre, küresel ekonominin büyüme hızı gelecek yıl yüzde 3'ün altında kalacak.
kaynak:sabah
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