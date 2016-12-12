

The Economist dergisi, "2017 dünya özel" sayısı ile küresel ekonomiyi masaya yatırdı. Derginin tahminlerine göre, dünya ekonomisinde gelecek yıl yeni normal "cılız büyüme" olacak.







KRİTİK TARİH 20 OCAK







Dergiye göre ekonominin rotasını siyasi gelişmeler belirleyecek, bunun başlangıcı ise Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması ile olacak. Trump, altyapı harcamalarını artırma ve gümrük duvarlarını yükseltme sözünü tutarsa, dünya ticaretinde dengeler değişecek.







AVRUPA'DA SEÇİMLER DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR







Dergiye göre, ilkbaharda Fransa'da, sonbaharda Almanya'da yapılacak seçimler de dönüm noktası olabilir. The Economist'in tahminlerine göre, küresel ekonominin büyüme hızı gelecek yıl yüzde 3'ün altında kalacak.







kaynak:sabah