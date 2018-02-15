Uluslararası seyahat şirketleri, yönünü yeniden Türkiye'ye döndü. Avrupalı turistin alternatif arayışlardan sonra yeniden Türkiye'yi tercih etmesinde deniz kum ve güneşin yanısıra uygun fiyat, yüksek kalite, güzel ve temiz tesisler ve hızlı servis gibi birçok unsur etkili oldu. Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye'nin giderek güçlenen bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek "Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları elde etmek şaşırtıcı olmaz. Hatta 4 milyon Alman turiste ulaşmak mümkün" ifadelerini kullandı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da 2018 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift haneli büyüme beklediklerini söyledi.

ALMANLAR ATAĞA GEÇTİ

TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, Almanya'dan Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyledi. Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, mayıs-ekim döneminde Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artırma kararı aldığını bildirdi. Öger Tours da bu yılın yaz sezonu için Türkiye rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı. Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı turist kaybını kapatmaya başladığını dile getirerek "Almanya'nın hedefi, Rus pazarından birinciliği geri almak" şeklinde konuştu.Hollanda'nın en büyük seyahat şirketleri arasında yer alan D-Reizen'in verilerine göre, bu yıl şirketin Türkiye için yaptığı rezervasyonlar yüzde 38 arttı

İNGİLTERE VE AVUSTURYA REZERVASYONLARI ARTTI

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliğinin aralık sonunda yayımladığı "2018'de Seyahat Trendleri" adlı raporunda, yaz dönemi için rezervasyonlarda geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini belirtti. Raporda, "Türkiye zorlu yılların ardından güzel tesisleriyle yeniden yükseliyor" ifadesi kullanıldı. İngiliz şirketi Thomas Cook'un Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser de yaptığı açıklamada, bu yaz tüm pazarlar arasında Türkiye'nin, "üstünlüğü göze çarpan destinasyon" olduğunu söyledi.

AVUSTRALYALI KİŞİ BAŞI 900 EURO HARCIYOR

Bu yaz tatilini Türkiye'de yapmak isteyen Avusturyalı turistlerin sayısında yüzde 200 artış gösteriyor. TUİ'nin Sözcüsü Kathrin Limpel, "Geçen yıl özellikle Türkiye ile ilgili hep olumsuz haberler yapıldı. Bu nedenle ciddi bir düşüş yaşandı ancak bu yıl tekrar normale dönüyor" diye konuştu. Limpel, yaz tatili için Avusturyalıların kişi başına yaklaşık 900 avro harcadıklarını, halihazırda tatilcilerin yüzde 20'sinin ön rezervasyon yaptığını da belirtti. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada