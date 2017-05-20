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türkiye avrupa ülkelerinin üstünde!

TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİNİN ÜSTÜNDE!

Türkiye'nin akaryakıt sektörü kalitede Avrupa'nın önemli ülkelerini geride bıraktı

Tarih : 20 Mayıs 2017, 10:37
Puan Ver : Türkiye Avrupa Ülkelerinin Üstünde!(10/10)10


Geçtiğimiz günlerde kaçak ürün tartışması yeniden başlayan akaryakıt sektörü bu sefer kalite açısından Avrupa'nın önemli ülkelerini solladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) getirdiği düzenlemelerle Türkiye'de tüketilen akaryakıtın kalitesinin Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşmasını sağladı. AB'de uygulanan akaryakıta ilişkin denetim ve sonuçların yayımlandığı 'Akaryakıt Kalitesini İzleme Sistemi'ne göre, Türkiye'de 2015'te piyasaya sürülen akaryakıtın yüzde 99,3'ünün standart olduğu belirlendi. Bu oranla Türkiye, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya'yı kalitede geride bıraktı. Türkiye'de piyasaya arz edilen benzin ve motorinin AB'nin EN 228 ve EN 590 standardında olmasını zorunlu hale getirdi.



TÜRKİYE ZİRVEYE YERLEŞTİ



AB'de yayımlanan 'Akaryakıt Kalitesini İzleme Sistemi' de Türkiye'de uygulamaya kondu. Söz konusu dönemde bu oran İngiltere'de yüzde 99,09, İspanya'da yüzde 98,83, Fransa'da yüzde 98,75, Polonya'da yüzde 98,18 ve Almanya'da yüzde 98,15 olarak tespit edildi



 



kaynak:gazetevatan








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