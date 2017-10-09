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Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu Oldu

TÜRKİYE, AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Tarih : 09 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu Oldu(10/10)6

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, tarihi bir başarıya imzasını attı.

EAFF Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, finalde İngiltere'yle karşılaştı. Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park'ta oynanan ve tıklım tıklım dolan stadyumda maç boyunca millilere destek hiç durmadı.

İLK YARI 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜMÜZLE BİTTİ

Karşılaşmada gol perdesi ilk yarının sonunda açıldı. 25. dakikada Ömer Güleryüz, attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda uzun bir süre gol sesi çıkmazken karşılaşmanın son dakikasında İngiltere'nin golü geldi. Westbrook, 50. dakikada takımını 1-1'lik eşitliğe taşıdı.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOL UZATMALARDA GELDİ

Bu golün ardından yeniden ayağa kalkan Türkiye, 50+2. dakikada kaptan Osman'la güldü. Osman Çakmak, attığı bu golle skoru da belirledi.

Son düdük çaldığında sahadan 2-1 galip ayrılan Ampute Milli Takım, Avrupa şampiyonu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Avrupa  Ampute  Futbol  Şampiyonu  Oldu    haber

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