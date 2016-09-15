TÜRKİYE ARTIK KARADENİZ'İN EFENDİSİ DEĞİL
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Karadeniz'deki Rus filosu ve Türk Deniz Kuvvetleri arasındaki "güç oranının son birkaç yıl içerisinde ciddi biçimde değiştiğini" savundu
Türkiye ile Rusya arasında sıcak siyasi diyalog devam ederken Rus ordusu'ndan gelen açıklama dikkat çekti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Karadeniz'deki Rus filosu ve Türk Deniz Kuvvetleri arasındaki "güç oranının son birkaç yıl içerisinde ciddi biçimde değiştiğini" savunarak "Türkiye'nin neredeyse Karadeniz'in efendisi olduğu söyleniyordu. Artık her şey değişti" şeklinde konuştu.
Rusya'nın güney askeri bölgesinde düzenlenen Kafkasya 2016 tatbikatlarının sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantıda
konuşan Gerasimov, "Bundan birkaç yıl önce Rus (Karadeniz) filosunun askeri kapasitesi Türk Deniz Kuvvetleri'ninkiyle kontrast halindeydi. O zamanlar Türkiye'nin neredeyse Karadeniz'in efendisi olduğu söyleniyordu. Artık her şey değişti" ifadelerini kullandı.
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