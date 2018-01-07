Türkiye, havacılık sektörüne yaptığı yatırımların ekonomik getirisini almaya başladı. 2018'de açılışı yapılacak üçüncü havalimanı için gün sayan ülkemizin havacılık sektöründeki rakamlar göz kamaştırıyor. Eurocontrol verilerine göre ülkemiz günlük en fazla yeni trafik ekleyen ülke oldu. Üst geçişler dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı ise tarifeli uçuşlarda günlük ortalama 488,7 kalkışla kasım ayına göre bir sıra yükselerek Londra'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Öte yandan, Türkiye genelinde geçen yıl havayolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA TRAFİK EKLEYEN ÜLKEYİZ

Ocak, Aralık ayı uçuş verilerini açıklayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak "Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı" dedi.Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2017 Aralık oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Funda Ocak, "Veriler, Türkiye'de Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 5,5, kalkan uçak sayısında yüzde 5,3, iç hatlarda yüzde 7,8, transit uçuşlarda yüzde 14,2 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 9,1 olduğunu gösteriyor" dedi.

ÜLKE SEMALARINDA YOĞUN MESAİ

Ülke içi uçuş trafiğinde ise İstanbul ile İzmir arasında gerçekleştirilen uçuşlar ilk sırada yer aldı. Buna göre Aralıkta Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi'nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 58.6 trafikle Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti oldu. Bu havalimanları arasındaki trafikte geçen yıla göre yüzde 8,7 artış görüldü.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı- Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 57.3 trafikle ikinci, Adnan Menderes Havalimanı- Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 50.8 trafikle dördüncü, AHL-Esenboğa Havalimanı çifti ise günlük ortalama 45.1 trafikle yedinci sırada yer aldı. Buna göre Aralık ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk dörtte üç, ilk yedide dört havalimanı çifti Türkiye havalimanlarından oluştu.

YOLCU SAYISI 193 MİLYONU GEÇTİ

Bunun yanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, 2017 yılının Aralık ayında, havalimanlarındaki iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4,8 artışla 70 bin 803, dış hatlarda ise yüzde 5,1 artışla 38 bin 99 oldu. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişlerle yüzde 6,4 artışla 143 bin 369'a ulaştı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği aralıkta, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18 artışla 9 milyon 68 bin 11, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 5 milyon 82 bin 394 oldu. Böylece direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, yüzde 17,5 artışla 14 milyon 163 bin 41 olarak gerçekleşti. Kargo, posta ve bagaj trafiği, aralıkta iç hatlarda yüzde 12,9 artışla 63 bin 103 tona, dış hatlarda yüzde 8 artışla 188 bin 844 tona, toplamda ise yüzde 9,2 artışla 251 bin 948 tona ulaştı.

İSTANBUL DOLDU TAŞTI

İstanbul'da bulunan Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından geçen yıl hizmet alan yolcu sayısı 5 milyon 29 bin 966 artarak 95 milyon 113 bin 289'a yükseldi. Kentteki iki havalimanında gelen-giden yolcu sayısı, bir önceki yıla göre 5 milyon 29 bin 966 arttı. Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nı iç hatlarda 19 milyon 450 bin 347, dış hatlarda 44 milyon 277 bin 101 olmak üzere 63 milyon 727 bin 448 yolcu kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen yıl gelen-giden yolcu sayısı 31 milyon 385 bin 841 oldu. Bu yolcuların 21 milyon 56 bin 767'si iç hatları, 10 milyon 329 bin 74'ü dış hatları tercih etti. Kentteki iki havalimanından geçen yolcu sayısı 95 milyon 113 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: haberinburada