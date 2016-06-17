O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye ap raporunu iade etti

TÜRKİYE AP RAPORUNU İADE ETTİ

Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı üyelerinden Kati Piri tarafından hazırlanan ve son dönemlerin en olumsuz belgelerinden biri olan Türkiye raporu herhangi bir işleme konulmaksızın iade edildi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 17:19
Puan Ver : Türkiye Ap Raporunu İade Etti(9/10)6


14 Nisan'da AP'de yapılan oylamada 133 oya karşı 375 oyla kabul edilen belge Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel tarafından AP'ye geri gönderildi.



Türkiye, Gezi olaylarından bu yana yayımlanan ve Ankara açısından ‘kabul edilemez' unsurlar içeren AP belgelerini geri gönderme politikası izliyor. Yenel tarafından iade edilen belge, geri gönderilen ikinci Türkiye raporu. Geri gönderilen belgeler toplamı ise 6'yı buldu. Normal şartlarda Türk makamlarına üç hafta içinde ulaştırılan belgenin bu kez iki ay aradan sonra gelmesi dikkat çekti.

Belge, özellikle basın özgürlüğü ile Kürt sorunu bağlamındaki bölümlerindeki eleştirilerle dikkat çekiyor. AB ile 11 yıldır müzakere sürecinde olan bir aday ülkeye yönelik olarak normalde üyelik için karşılanması gerekli Kopenhag kriterlerine “yakınlaşma” mesajı öne çıkması gerekirken; Türkiye raporunda, “Kopenhag kriterlerinden uzaklaşma” mesajı verilmesi en çarpıcı vurguyu oluşturuyor.



Türkiye'de yargı, temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik alanlarında acilen reformlara ihtiyaç olduğunun altının çizildiği belgede, “AP, Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti alanlarındaki gerilemenin ışığında reformlardaki genel hızın son yıllarda belirgin şekilde yavaşlamasından ve yargının bağımsızlığı, toplanma ve ifade özgürlüğü, insan haklarına ve hukuk devletine saygı gibi bazı ana alanlarda giderek Kopenhag kriterlerinden uzaklaştıran gerileme olmasından derin endişe duyar” ifadeleri kullanıldı.



Basın özgürlüğüne verilen önemi net şekilde yansıtan, PKK konusunda önceki yıllara oranla daha net ve Türkiye'nin beklentilerine daha uygun bir yaklaşımın yer aldığı belgede, örneğine genelde rastlanmayan şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik açıklamaları nedeniyle kınanmıştı. Raporda, Türkiye tarafından “kırmızı çizgi” olarak kabul edilen “soykırım” atfı da yer alıyor.








Etiketler: Türkiye  Ap  Raporunu  İade  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER