Son Dakika! Son olarak Almanya'da görülen Salih Müslim'in tutuklanmasını isteyen Ankara, iade talebinde de bulundu.

Türkiye, Almanya'da görülen terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in yakalanması ve tutuklanması için Almanya'ya talep gönderdi. Ankara, Müslim'in iadesini de istedi.

Kaynak: haberinburada