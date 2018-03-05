TÜRKİYE, ALMANYA'DAN MÜSLİM'İN TUTUKLANMASINI VE İADESİNİ İSTEDİ
Son Dakika! Son olarak Almanya'da görülen Salih Müslim'in tutuklanmasını isteyen Ankara, iade talebinde de bulundu.
Türkiye, Almanya'da görülen terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in yakalanması ve tutuklanması için Almanya'ya talep gönderdi. Ankara, Müslim'in iadesini de istedi.
Kaynak: haberinburada
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