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Türkiye, Almanya'dan Müslim'in tutuklanmasını ve iadesini istedi

TÜRKİYE, ALMANYA'DAN MÜSLİM'İN TUTUKLANMASINI VE İADESİNİ İSTEDİ

Son Dakika! Son olarak Almanya'da görülen Salih Müslim'in tutuklanmasını isteyen Ankara, iade talebinde de bulundu.

Tarih : 05 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Türkiye, Almanya'dan Müslim'in Tutuklanmasını Ve İadesini İstedi(8/10)4

Türkiye, Almanya'da görülen terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in yakalanması ve tutuklanması için Almanya'ya talep gönderdi. Ankara, Müslim'in iadesini de istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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