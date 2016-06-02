

Almanya Federal Parlamentosu, 1915 Ermeni Olayları'nı ‘soykırım' olarak niteleyen yasa tasarısını bugün oyluyor. Yeşiller Partisi'nin öncülüğünde meclise getirilen ancak hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) desteklediği ‘soykırım' tasarısının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, oylamada 'fire' beklenmediğini duyurdu.







Tasarı, '1915 ve 1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması' başlığını taşıyor. Almanya'da, 1915 olayları tasarıda ilk kez resmen 'soykırım' olarak nitelendiriliyor.







Muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) 'soykırım tasarısını' onaylayacağını açıklasa da, olaylarda Almanların rolüne ilişkin ek bir dilekçeyi meclis gündemine getireceğini açıkladı. Tasarının büyük bir çoğunluklukla kabul edilmesi durumunda, mülteci anlaşması ve vize muafiyeti nedeniyle son dönemde görüş ayrılıklarının yükseldiği Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesi sürpriz olmayacak.