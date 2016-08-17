Alman televizyon kanalı ARD'nin haber programlarında yer alan ve ardından diğer Alman medyasında da yayınlanan, Federal Hükümetin Türkiye'ye yönelik İslamcı terör gruplarına destek suçlaması haberi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gereceğe benziyor.



ARD'nin haberine göre, Federal Parlamento'daki Sol Parti'den milletvekili Sevim Dağdelen'in hükümete Türkiye ile ilgili verdiği bir soru önergesine Federal İçişleri Bakanlığı'nın ‘gizli' ibareli yanıtında, ‘Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, komşu ülkelerdeki radikal İslamcı ve terörist gruplar ile işbirliği yaparak aktif bir şekilde desteklediği' iddiası yer alıyor.



Alman İstihbarat Teşkilatı BND'nin Türkiye ile ilgili raporlarına dayanılarak hazırlanan yanıtta, AK Parti hükümetinin ‘2011'den bu yana attığı adımlarla, iç ve dış siyasette İslamcı bir çizgi izlemeye başladığı ve bu politikanın sonucu olarak Türkiye'nin Ortadoğu'daki radikal İslamcı grupların merkezi eylem platformuna dönüştüğü' suçlaması yer alıyor.