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Türkiye All-Star'da kadrolar belli oldu

TÜRKİYE ALL-STAR'DA KADROLAR BELLİ OLDU

21 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek All-Star maçında mücadele edecek oyuncular belli oldu.

Tarih : 16 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Türkiye All-Star'da Kadrolar Belli Oldu(6/10)2

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda karşılaşacak Avrupa ve Asya karmalarının kadrolarını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunun, halk oylaması ile belirlenen başantrenör ve oyuncu kadroları duyuruldu.

ASYA KARMASI

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'nin Barış Ermiş ve Samuel Mejia (TOFAŞ), Brad Wanamaker ve Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Gasper Vidmar'dan (Banvit) oluştuğu, yedeklerde ise Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş) Ahmet Buğrahan Tuncer ve Jeffrey Curtis Ayres (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen ve Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Chris Obekpa'nın (Trabzonspor) yer alacağı belirtildi.

AVRUPA KARMASI

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt'in antrenörlüğünü yapacağı Avrupa karmasının ilk 5'inde Errick McCollum ve Derrick Brown (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), Sertaç Şanlı ve D.J. Strawberry'nin (Beşiktaş Sompo Japan) bulunacağı, yedeklerin ise JaJuan Jhonson ve Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Göksenin Köksal ve Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Ivan Buva'dan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) oluşacağı aktarıldı.

YETENEK YARIŞMASI

Organizasyon kapsamında düzenlenecek Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Erkin Şenel (Banvit), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Egemen Güven (Pınar Karşıyaka) ve Can Uğur Öğüt'ün (Gaziantep Basketbol) mücadele edeceği bildirildi.

3 SAYI YARIŞMASI

ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda Scott Wood (Pınar Karşıyaka), William Baron (Eskişehir Basket), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Brady Heslip (Trabzonspor), Ryan Toolson (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ve Sertaç Şanlı'nın (Beşiktaş Sompo Japan) yarışacağı kaydedildi.

SMAÇ YARIŞMASI

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Adonis Thomas (Banvit), Richard Solomon (Muratbey Uşak), Howard Sant-Roos (Darüşşafaka), Josh Adams (Beşiktaş Sompo Japan), Erkan Yılmaz (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Onuralp Bitim'in (Anadolu Efes) boy göstereceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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