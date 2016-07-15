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türkiye alarmda: güvenlik önlemlerinin artırıldı

TÜRKİYE ALARMDA: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILDI

Fransa'daki terör saldırısının ardından alarma geçen İstanbul polisi, metro girişlerinde vatandaşları didik didik arıyor. Atatürk Havalimanı'nda da güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 14:46
Puan Ver : Türkiye Alarmda: Güvenlik Önlemlerinin Artırıldı(7/10)5


Fransa'nın güneyindeki Nice'de 84 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının ardından İstanbul polisi alarma geçti. Güvenlik önlemleri kapsamında metro girişlerinde bekleyen polis ekipleri vatandaşları didik didik aradı.



Atatürk Havalimanı'nda da güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, çanta ve valizleri ararken, alanda özel harekat polisinin de önlem aldığı görüldü. Bazı istasyonlarda, vatandaşların üzerleri de arandı.



ANKARA'DA CADDELER BARİYERLERLE KAPATILDI



Ankara'da da artan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Fransa Büyükelçiliği'ne giden ve Almanya, ABD gibi bir çok ülkenin Ankara Büyükelçilikleri'nin de bulunduğu bölgede vatandaşların çok sık kullandığı işlek cadde ve sokakları emniyet güçlerince bariyerlerle kapatıldı. Polisin son yaşanan olayların ardından yaptığı yollardaki kontrol noktalarındaki denetimlerinin de sıklaşması dikkat çekti.



ANTALYA HAVALİMANI'NDA GÜVENLİK KUYRUĞU



Fransa'daki saldırının ardından, Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Havalimanı girişinde araçlar, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından tek tek aranarak içeri alınıyor. Güvenlik kontrollerinin zaman alması nedeniyle oluşan araç kuyruğunu çözmek amacıyla havalimanı giriş kapısında genişletme çalışmaları yapılıyor. İş makineleri yolu genişletmek için ağaçları söküyor, ormanlık alanı içeriye doğru kazıyor. Vali Münir Karaloğlu, alınan kararlar sonunda çalışanların farklı bir giriş kapısı kullanacağını, yolcuların 2 şerit yerine 5 şeritten aranacağını belirterek, bugün- yarın bir rahatlama yaşanmasının beklendiğini kaydetti.








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