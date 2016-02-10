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TÜRKİYE AĞLIYOR: 24 SAATTE DOKUZ ŞEHİT


TÜRKİYE AĞLIYOR: 24 SAATTE DOKUZ ŞEHİT
Tarih : 10 Şubat 2016, 12:14
Puan Ver : Türkiye Ağlıyor: 24 Saatte Dokuz Şehit(10/10)7


Şırnak İdil'de 1 Şubat'ta PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağında yaralanan polis Tayfun Yüce (Adana) ile aynı gün Diyarbakır Sur'da yaralanan Uzman Çavuş Hasan Talay (Balıkesir) tedavi gördükleri GATA'da dün şehit oldu.  



Cizre'deki çatışmalarda da polis Osman Yurt (Van) ve Er Vedat Dolançay (Van) şehit oldu, 2 asker 1 polis yaralandı.



Şırnak Uludere'de 3 memurun işe gitmek için bindiği otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada üçü de şehit yakını kadrosundan devlet memuru olan Ahmet Arttı (Şırnak) ve Diyar Oslu (Şırnak) şehit oldu, Abdülkerim Oslu yaralandı.



Şırnak'ta gece de ekip otosuna yapılan roketli saldırıda polis Mehmet Güngördü (Kayseri) şehit oldu, 1 polis yaralandı.



Yine Şırnak'ın İdil İlçesi'nde, Suriye sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik PKK'lı grup ile bunları fark eden karakolda görevli askerler arasında çıkan çatışmada, piyade er Arif Subaşoğlu (Kocaeli) şehit olurken, 1'i yüzbaşı, 2'si uzman çavuş olmak üzere toplam 3 asker de yaralandı.



Son acı haber gece yarısı Sur'dan geldi. Dün Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Deniz Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Fatih Yaşar (Konya) gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Cenazeler memleketlerine gönderildi, evlere ve milyonlarca yüreğe ateş düştü.








Etiketler: Türkiye  Ağlıyor  24  Saatte  Dokuz  Şehit    haber

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