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Türkiye Afrin girişinde vurdu, Esad güçleri çekildi!

TÜRKİYE AFRİN GİRİŞİNDE VURDU, ESAD GÜÇLERİ ÇEKİLDİ!

Son dakika... Afrin'e ilerleyen Esad Rejimine bağlı milis güçleri Türk SİHA'ları ve topçusunun bombardımanı sonucu çekildi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Türkiye Afrin Girişinde Vurdu, Esad Güçleri Çekildi!(7/10)3

Afrin'e giren Esad Rejimine bağlı milis güçleri Türkiye'den yapılan topçu ateşi ve Türk SİHA'larının bombardımanı sonucu geri çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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