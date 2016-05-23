

İngiltere'nin Brüksel ile yolunu ayırıp ayırmayacağına karar vereceği referandum öncesinde Türkiye tartışmaları ön plana çıktı. Cameron, ‘Türk korkusunun' yersiz olduğunu savunarak Türkiye'nin AB'ye bu hızla ancak 3000 yılında girebileceğini söyledi.







23 Haziran'da yapılacak referandumla AB üyeliğine devam edip etmeyeceğini oylayacak İngiltere'de ayrılma taraftarları, Türkiye'nin AB üyesi olma ihtimalini kampanyalarının odağına oturttu. Türkiye'nin birkaç yıl içinde AB'ye üye olacağını ve sonrasında Türklerin İngiltere'ye akacağını savunarak destek bulmaya çalışan Brüksel karşıtlarına Başbakan David Cameron cevap verdi. Birlik üyesi olarak devam edilmesi halinde İngiltere'nin veto hakkına sahip olmayı sürdüreceğine dikkat çeken İngiltere Başbakanı, “Bu ilerleme hızıyla AB'ye muhtemelen ancak 3000 yılında girebilirler.” sözleriye Ankara'nın üyeliğinin çok uzak bir gelecekte mümkün olacağını savundu.







Türkler, güvenliği tehdit edecek







‘Brexit' olarak bilinen AB'den ayrılmayı savunan kampta başı çeken ‘Ayrılığa Oy Ver' isimli organizasyon ile Adalet Bakanı Michael Gove tarafından yayınlanan ortak bir bildiride Türkiye'nin AB'ye girmesinin ardından Türk vatandaşlarının İngiltere için ‘güvenlik tehdidi' oluşturacağı iddia edildi. Türkler arasındaki ‘daha yüksek suç ve daha fazla silah sahibi olma oranları' bu tehdidin gerekçesi olarak gösterildi. Kampanya tarafından hazırlanan bir afişte ise bir AB pasaportu İngiltere'ye açılan bir kapı olar atasvir edildi ve “Türkiye (nüfusu 76 milyon) AB'ye katılıyor. Ayrılığa Oy Ver ve kontrolü geri al.” denildi.







‘Üyeliği engelleyemeyiz'







AB karşıtı cephenin Türkiye korkusunu kışkırtmaya çalışması, AB üyeliğinin devamından yana olanların tepkisini çekti. İngiliz ITV kanalına konuşan Başbakan Cameron, Türkiye'nin üyelik aşamasına gelmesinin on yıllar alacağını, süreç bu aşamaya varsa bile her üye ülkenin üyeliği veto etme hakkı bulunacağını söyledi. Guardian gazetesine göre, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun eski başkanı Trevor Phillips ise AB karşıtlarının tavrını ‘umutsuz bir taktik' olarak niteleyerek onları ‘önyargıları tahrik etmekle' suçladı. “İngiltere'de yaşayan yasalara riayet eden ve çalışkan geniş Türk toplumu bunu duyunca ne hisseder hayal bile edemiyorum.” ifadelerini kullandı.