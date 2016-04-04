

Midilli Moria Geri Gönderme Merkezi'ndeki çocuklar hariç 2 bin 987 mültecinin 2 bin 718'i sığınma talebinde bulunacaklarını söyleyince gözler Türkiye'ye gönderileceklere odaklandı.







AB sınır kontrol ajansı Frontex polislerinin de içinde bulunduğu beş otobüs bu sabaha karşı 03.30'da Moria Merkezi'ne ulaştı.



20 Mart'tan sonra Yunanistan'a geçenlerin tutulduğu kampa giren otobüsler sığınma talebinde bulunacağını ifade edenler dışında kalan 138 kişiyi Türkiye'ye götürülmek üzere otobüslere aldı.







Pakistan ve Bangladeş uyruklu 136 göçmen ile 2 Suriyeli mülteci, Midilli Limanı'na otobüslerle 06.30'da getirildi.