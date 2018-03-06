Erdoğan'dan Bm'ye Doğu Guta Tepkisi: Batsın Sizin Kararınız!
Damat Pompalı Tüfekle Kayınpederi Ve Kayınbiraderini Öldürdü, Eşini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
Mehmetçik, Pkk'nın Girilemez Denilen Karargahı Kato Dağı'nı Adeta Çelikten Kale Yaptı
Amazon, Bankacılık Sektörüne De Adım Atıyor
Whatsapp'ın Youtube Desteği Türkiye'de Kullanıma Açıldı
Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Faturasına Sadık Aboneye Müjde
Türkiye, 9 Farklı Bölgeye 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor!
Rüzgar Kulübeyi Beşik Gibi Salladı, Özel Güvenlikçi Zor Anlar Yaşadı
Fetö'den Aranıyordu! Gıda Devinin Patronu 1 Milyon Tl'ye Serbest Kaldı
Asrın Projesinde Dönüşüm Toki'ye Emanet
Acun Ilıcalı'nın Karısıyla Verdiği Romantik Poza, Yarım Milyon Beğeni Geldi
Film Gibi Hırsızlık! Pistteki Uçaktan 5 Milyon Dolar Çaldılar
Esad Katliama Doymuyor! Guta'da Kimyasal Silahla Yine Sivilleri Vurdu
Mehmetçik Girdi! İşte 8 Şehit Verdiğimiz Hain Pusudaki Tünel
Hain Pilotun Cezaevinde Yırtıp Attığı Notta Neler Yazdığı Ortaya Çıktı
Taşındıkları Evin Havalandırma Boşluğunda Eski Kiracının Cesedini Buldular
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'yı Affetti
Fetö'den Yargıya Son Sızma Girişimi! Hakim Savcılık Kuraları Ertelendi
Köpeği Otomobile Zincirle Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu
Sağanak Yağış, Fırtına İstanbul'a Tekrar Dönüyor

TÜRKİYE, 9 FARKLI BÖLGEYE 170 BİN KİŞİLİK KAMP KURUYOR!


Türkiye, 9 farklı bölgeye 170 bin kişilik kamp kuruyor!
Tarih : 06 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Türkiye, 9 Farklı Bölgeye 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor!(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor." dedi.

9 NOKTADA 170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULACAK

Reuters haber ajansı, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındıracak kamp kuracağını duyurdu. Hazırlıkların başladığı da bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  9  Farklı  Bölgeye  170  Bin  Kişilik  Kamp  Kuruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER