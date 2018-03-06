TÜRKİYE, 9 FARKLI BÖLGEYE 170 BİN KİŞİLİK KAMP KURUYOR!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor." dedi.
9 NOKTADA 170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULACAK
Reuters haber ajansı, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındıracak kamp kuracağını duyurdu. Hazırlıkların başladığı da bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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