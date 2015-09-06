TÜRKİYE 3-0 HOLLANDA
A Milli Futbol Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında, dünya devi Hollanda'yı perişan etti: 3-0.
A Milli Futbol Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında, dünya devi Hollanda'yı perişan etti: 3-0.
Son Dünya Kupası'nda üçüncü olan Portakallar karşısında muhteşem bir oyun sergileyen ay yıldızlı ekibimizin gollerini Oğuzhan Özyakup (Dk.8), Arda Turan (Dk.26) ve Burak Yılmaz (Dk.85) attı.
Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla gelin gibi süslenen Konya Torku Arena'da gelen bu galibiyet, milli takımımızı grupta 3. sıraya taşıdı. Hollanda ise 4. sıraya geriledi.
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