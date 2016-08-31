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türkiye 250 bin ton fındık ihraç etti

TÜRKİYE 250 BİN TON FINDIK İHRAÇ ETTİ

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihracat etti

Tarih : 31 Ağustos 2016, 17:00
Puan Ver : Türkiye 250 Bin Ton Fındık İhraç Etti(0/10)


Türkiye'de "yeşil altın" olarak da bilinen fındık, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezonda ihraç edildiği 122 ülkede sofraları süslemeye devam etti.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2015 tarihinde başlayan ihracat döneminin sona erdiğini belirterek, "Türkiye olarak, 2015-2016 fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihraç ettik, karşılığında ise 2 milyar 290 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Geçen sezon ise 217 bin 500 ton fındık ihracat etmiş, kaşılığında ise yaklaşık 2,9 milyar dolar döviz geliri elde edilmişti." dedi.








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