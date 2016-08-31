

Türkiye'de "yeşil altın" olarak da bilinen fındık, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezonda ihraç edildiği 122 ülkede sofraları süslemeye devam etti.







Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2015 tarihinde başlayan ihracat döneminin sona erdiğini belirterek, "Türkiye olarak, 2015-2016 fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihraç ettik, karşılığında ise 2 milyar 290 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Geçen sezon ise 217 bin 500 ton fındık ihracat etmiş, kaşılığında ise yaklaşık 2,9 milyar dolar döviz geliri elde edilmişti." dedi.