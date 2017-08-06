Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin resmen Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğunu belirterek, "2015 yılında başvurmuştuk, iki yıldır yoğun bir çalışma sürdürüyorduk arkadaşlarımızla beraber. Hem yol haritamız hem de eylem planımız, ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı." dedi.

"PROAKTİF DIŞ POLİTİKA"

50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinler'in Başkenti Manila'da bulunan Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano tarafından verilen gala yemeğinin ardından AA ve TRT muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ASEAN'a sektörel diyalog ortağı statüsü başvurusuna ilişkin, şunları söyledi:"Türkiye, resmen ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı oldu. 2015 yılında başvurmuştuk, iki yıldır yoğun bir çalışma sürdürüyorduk arkadaşlarımızla beraber. Hem yol haritamız hem de eylem planımız, ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı. Esasen ASEAN'ın bu statüsüne başvuran başka ülkeler de vardı, bu sene sadece Türkiye'ninkini kabul ettiler. Bu tabii Türkiye'nin çok yönlü, proaktif dış politikasına uygun bir açılım."

TÜRKİYE, ASEAN ÜLKELERİNDE TEMSİLCİLİK AÇACAK

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı, Afrika ile ortaklık politikası bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bunların yanında Türkiye'nin Güneydoğu Asya bölgesine de uzun zamandır yoğun önem verdiğinin altını çizdi.Türkiye'nin Laos'ta açılacak büyükelçiliği ile ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin başkentlerinde temsilciliği bulanacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yol haritası ve eylem planının uygulanması için hem kurumsal olarak ASEAN ile hem de üye ülkelerle birlikte çalışmalarını sürdüreceğini anlattı."İŞ ADAMLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR ORAYA KOYACAK"Çavuşoğlu, "Hem siyasi hem de kurumsal olarak bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ayrıca ASEAN sadece artık siyasi bir örgüt değil, ekonomik bir örgüt haline geldi. ASEAN bölgesiyle ikili ticaret hacmimiz artıyor ve önümüzdeki süreçte bu rakamlar, ASEAN üyesi ülkelerle ikili ticaret hacmimiz daha hızlı şekilde artacak. Ayrıca iş adamlarımız için önemli fırsatlar ortaya çıkacak." diye konuştu.2,5 TRİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ VARAK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Bakan Çavuşoğlu ve bu konuda gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarını tebrik etti. ASEAN'ın 2,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Eker, Türkiye'nin sektörel diyalog ortağı olarak kabul edilmesinin hem ticari hem siyasi anlamda yeni ufuklara imkan hazırlayacağını kaydetti. Eker, ortaklığın Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: haberinburada