TÜRKİYE 170 ÜLKEYE 21 MİLYAR DOLARLIK YARDIM YAPTI
Türkiye, 2010-2016 döneminde 170 ülkeye 21 milyar dolarlık mali yardımda bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye 2010-2016 döneminde en fazla "resmi kalkınma yardımı"nı Suriye'ye yaptı. Dış yardımların yüzde 62'i Suriye'ye, yüzde 9,54'ü Afrika ülkelerine, yüzde 5,44'ü Türk cumhuriyetlerine, yüzde 4,3'ü Balkan ülkelerine ve kalanı da diğer bölgelerdeki ülkelere gerçekleştirildi.
SURİYE'YE 13,6 MİLYAR DOLAR YARDIM YAPILDI
Türkiye, 2011'de başlayan rejim karşıtı gösterilerin iç savaşa dönüşmesiyle ekonomisi zor durumda kalan Suriye'ye bu dönemde 13 milyar 666 milyon dolar tutarında resmi kalkınma yardımında bulundu. Suriye'ye sadece geçen yıl yapılan yardım 5 milyar 851 milyon doları buldu.
Türkiye'nin geçen yıl "iki taraflı resmi kalkınma yardımları"ndan en çok yararlanan ilk 10 ülke sırasıyla Suriye, Somali, Filistin, Afganistan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Nijer oldu.
Türkiye, 2010-2016 döneminde, Türk cumhuriyetlerinden Kırgızistan'a 603,4 milyon dolar, Kazakistan'a 281 milyon dolar, Azerbaycan'a 157 milyon dolar, Türkmenistan'a 79,4 milyon dolar, Özbekistan'a 47,4 milyon dolar, Tacikistan'a 24 milyon dolarlık resmi kalkınma yardımında bulundu.
FİLİSTİN, SOMALİ, AFGANİSTAN VE MISIR'A YARDIMLAR
Türkiye'nin bu dönemde, Suriye ve Türk cumhuriyetleri dışında önemli oranda dış yardımda bulunduğu ülkeler arasında 750 milyon dolarla Somali, 634 milyon dolarla Afganistan ve 454 milyon dolarla Mısır başta geliyor. Türkiye, aynı dönemde Filistin'e 313 milyon dolar, Tunus'a 212 milyon dolar ve Irak'a da 167 milyon dolar kalkınma yardımı yaptı.
Türkiye, geçen yıl bölgesel kalkınma ajanslarına 203 milyon dolar, Birleşmiş Milletlere 35 milyon dolar, Dünya Bankası ve diğer alanlara ise 12 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi.
Böylece Türkiye, 7 yılda 170 ülkeye kalkınmaları için toplam 21 milyar dolarlık mali yardımda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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