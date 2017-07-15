15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yurdun dört bir yanında vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara akın etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tarihi mücadeleyi ve şehitleri anmak için bütün Türkiye ayakta.

İZMİR'DE BAYRAĞINI ELİNE ALAN YÜRÜYÜŞE DESTEK VERDİ

İzmir Milli İradeye Saygı Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe katılanlara destek verdi.

ŞIRNAKLILAR TEKBİRLERLE MEYDANLARI İNLETTİ

Şırnak'ta düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü" Uludere Caddesi'nden Karayolları Kavşağı'na kadar sürdü. Yürüyüşte, sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhine slogan attı. Yürüyüşe, bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.Yürüyüşe, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BATMAN'DA 100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Batman'daki "Milli Birlik Yürüyüşü" ise Turgut Özal Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.

DİYARBAKIR BÖYLE YÜRÜYÜŞ GÖRMEDİ

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Diyarbakır'da yer gök kırmızı beyaza büründü. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı. Yürüyüşte 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Kavşağı'nda toplanan kalabalığın önünde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla yer aldı.

VAN, TEKBİRLERLE ŞEHİTLERİ ANDI

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi organizesin düzenlenen etkinlik ve yürüyüşte binlerce kişi bir araya geldi. Kazım Karabekir Caddesinden Beşyol Meydanı'na başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Emneyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ilçe kaymakamları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ile binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık sık sık tekbir getirerek, sloganlar attı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra 15 Temmuz'da şehit olanlar için dua etti.

ŞANLIURFALILAR MEHTER EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Mehteran takımı eşliğinde Abide Kavşağı'ndan Topçu Meydana kadar gerçekleştirilen yürüyüşe; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Haliliye Belediyesi Mehter Takımı'nın eşlik ettiği yürüyüşte dev Türk bayrakları açıldı.

TEKİRDAĞ'DA BİNLERCE KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN BULUŞTU

Tekirdağ'da binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla kentin merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesinde yürüdü. Yürüyüşte taşınan dev Türk bayrakları eşliğinde çeşitli sloganlar atıldı. Vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katılan mehteran takımı Tekirdağ sokaklarını inletti.

ELAZIĞ MEHTERAN TAKIMI İLE DÜŞMANA KORKU SALDI

Elazığ'daki, 'Demokrasi ve Milli Birlik' yürüyüşü, Ahmet Aytar Meydanı'nda başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. 7'den 70'e yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Türk bayrakları ile yürüdü. Yürüyüşe Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı da eşlik etti. Protokolden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, 8. Kolordu Komutanı Yılmaz Uyar ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SİİRT'TE ŞEHİTLERİN İSİMLERİ TEK TEK SAYILDI

Siirt'te Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 249 şehidin isimlerinin ve fotoğrafının bulunduğu önlüklerle şehitleri andı.

ESKİŞEHİR, "ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ" SESLERİYLE İNLEDİ

Eskişehir'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Anma etkinliği Vilayet Meydanı'nda düzenlendi. Valilik tarafında gerekleştirilen etkinliğe binlerce kişi Türk bayrakları ile katıldı. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Etkinliğe katılanlar arasında bulunan 25 yaşındaki Berna Arslan 'Rabia' selamı verirken kardeşi 19 yaşındaki Büşra Arslan ise 'Bozkurt' selamı verdi. Berna Arslan, kendisinin Ak Parti'li, kardeşinin ise MHP'li olduğunu söyledi. Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkiliğinin sabah saat 06.00'ya kadar süreceği belirtildi.

BURSALILAR BAYRAKLARLA YÜRÜDÜ, BİNLERCE KİŞİ AYAKTA

Bursalılar 15 Temmuz'da meydanlara akın etti. Demokrasi yürüyüşü saat 18.30'da Heykel'den başladı ve Şehreküstü Demokrasi Meydanı'nda nöbetle devam edecek.

ADAPAZARI "DARBEYE KARŞI OMUZ OMUZA" SLOGANLARIYLA YÜRÜDÜ

Adapazarı'nda 15 Temmuz yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş için Atatürk Stadyumu önünde toplanıldı. Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar buradan yürümeye başladı. Yaklaşık 10 bin kişi 'Darbeye karşı omuz omuza' sloganları atıp tekbirler getirerek Çark Caddesi'ne girdi. 'Vatan haini FETÖ' ve 'Kahpe FETÖ' yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi caddeyi taşıdıkları bayraklarla kırmızı beyaza bürüdü. Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri okunduğunda hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı.

KİLİSLİLER METRELERCE UZUNLUKTAKİ BAYRAKLA YÜRÜDÜ

Kilis'te vatandaşlar, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı eşliğinde yürüdü. Kilis Valiliği organizesinde gerçekleştirilen 'Milli Birlik' yürüyüşüne Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar yüzlerce kişi, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı eşliğinde yürüdü. Eski valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ TARİHİ GECEYE GELİN-DAMAT DAMGA VURDU

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünleri 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelen gelin ve damadın salona gitmeden önce demokrasi meydanına gelmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Hülya ve Halil Günal çifti, düğün salonundaki misafirlerini bırakıp, demokrasi meydanına gelerek, vatandaşlarla bir süre nöbet tuttu.

ANTALYA'DA 15 TEMMUZ ANITI AÇILDI

Antalya Kepez Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılışı gerçekleştirdi. Tank anıtına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

KONYA'DAKİ TÖRENLERE DAVUTOĞLU DA KATILDI

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da etkinlik düzenledi. Ak Parti Gençlik Kolları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları Kültür Park'tan, Valilik binası önüne kadar yürüdü. Oradan da Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde törenlerin yapılacağı Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.Burada toplanan binlerce kişi Türk bayraklarıyla alanları doldurarak eşlik etti. Törenler, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterisiyle başladı ve sabaha kadar sürecek.

Kaynak: haberinburada