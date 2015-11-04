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TÜRKEŞ'TEN MHP YORUMU


TÜRKEŞ'TEN MHP YORUMU
Tarih : 04 Kasım 2015, 09:35
Puan Ver : Türkeş'ten Mhp Yorumu(9/10)8


Tuğrul Türkeş, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin Türkiye açısından olumlu sonuçlandığını belirten Türkeş, şöyle devam etti:

 

"Başından beri baktığım açı aynı. Türkiye'nin türbülansa girecek takati yok. Herkesin kendisine bakması lazım. Keşke Türkiye'ye istikrarı getirebilecek ve tek başına iktidar olabilecek iki parti olsaydı da halk birini seçseydi. Ancak sadece Ak Parti vardı ve halk AK Parti'yi seçti. HDP'nin ve MHP'nin parlamento dışında kalmasını da istemezdim. Kalmadıklarına sevindim" dedi.

 

Hürriyet'in haberine göre Türkeş, MHP'nin seçim sonucuyla ilgili ise, "Demek ki daha önce MHP'ye oy veren Türkiye seçmeninin yüzde 4'ü de benim gibi düşündü ve AK parti'ye yöneldi. Ya da ben onlar gibi düşündüm" diye vurguladı.








Etiketler: Türkeş  Ten  Mhp  Yorumu    haber

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