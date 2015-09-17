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TÜRKEŞ'TEN AKP'YE SÜRPRİZ ZİYARET


Türkeş'ten AKP'ye sürpriz ziyaret
Tarih : 17 Eylül 2015, 18:01
Puan Ver : Türkeş'ten Akp'ye Sürpriz Ziyaret(8/10)6


Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş , AKP Genel Merkezi'ne gitti. Milletvekili listelerinin YSK'ye verilmesinden bir gün önce yapılan ziyaret sürpriz oyarak yorumlandı. Ancak Türkeş'in AKP'ye ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu bilgilendirme amaçlı olduğu öğrenildi.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Türkeş; "Bana kargo ile ihraç kararı yolladılar. Ben kendilerine kargo ile cevap vermeyeceğim, basın yoluyla cevabımı vereceğim. Usulsüz yazışma ile kimseyi hiçbir yerden atamazlar. MHP 'nin merkez disiplin kurulu yetkisizdir. Ben anayasal bir görevi üstlendim. Benim ihracıma ancak Meclis Grup Disiplin Kurulu karar verir, o da toplanmadı. Öfke ile kalkan zarar ile oturur. Çok yakında cevap vereceğim" dedi.








Etiketler: Türkeş  Ten  Akp  Ye  Sürpriz  Ziyaret    haber

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