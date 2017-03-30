

Turkcell, 4.5G'nin birinci yılında şebekesinde yerli baz istasyonları kullanarak Turkcell'in anlık mesaj uygulaması BiP üzerinden ilk görüntülü görüşme gerçekleştiren mobil operatör oldu.



4.5G'nin birinci yılında Türkiye'yi dünyanın en hızlı mobil interneti ile buluşturan Turkcell, yine bir ilke imza atarak yerli baz istasyonlarıyla ilk görüntülü görüşme gerçekleştiren ilk mobil operatör oldu. Yerli baz istasyonu konusunu Türkiye'nin gündemine taşıyarak, ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında iki yıldır çalışmalarını başarıyla yürüten Turkcell, iki yerli baz istasyonu üzerinden yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak 4.5G'nin birinci yıldönümünü kutladı.



Görüntülü görüşmede, Savunma Sanayii Müsteşarlığı sahipliğinde ASELSAN'ın ana yüklenici olduğu, Netaş ve Argela ile birlikte geliştirilen ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında üretilen ve 4.5G teknolojisiyle geliştirilen LTE – Advanced standartlarına sahip baz istasyonları kullanıldı. Görüşme için Küçükyalı Plaza ile Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonu Turkcell şebekesi üzerinden birbirine bağlandı. Turkcell'in en çok kullanılan uygulamalarından biri olan BiP üzerinden yapılan ilk görüntülü görüşmeyi Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Erzincan'daki Turkcell şebeke operasyonlarında görevli çalışanlarla gerçekleştirdi.



“Yerli baz istasyonuyla mobil iletişimde yeni bir çağ başlattık”



Yerli baz istasyonları üzerinden ilk görüntülü görüşme yapılmasının Türkiye'de mobil iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlatacağını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bugün Türkiye'de tarihi bir başarıya imza attık. Sadece yerli baz istasyonları kullanarak gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme, bu projeye yani yerli kaynaklara, Türk mühendislerine inanıldığı zaman nelerin başarıldığının en somut göstergesi oldu. Tüm dünyaya bunu kanıtlamış olduk. Gerek geliştirme süreci boyunca yaptığımız değerlendirmeler, gerekse test süreçlerinde aldığımız sonuçlar bu projede yer alarak ne kadar doğru bir karar aldığımızı bir kez daha gösterdi.



İlk geliştirme aşamalarından bu yana güçlü bir destek sunduğumuz yerli baz istasyonu çalışmalarında ilk ön siparişi biz vermiştik. Ardından şebekemizde kullanmak üzere 250 adet sipariş verdik. Proje kapsamındaki ilk teslim almaları da biz yapacağız. Böylece Türkiye'de yerli baz istasyonunu gerçek şebekede kullanacak ilk mobil operatör de Turkcell olacak. Yerli baz istasyonun yanı sıra ilk olarak yine bizim girişimlerimize gündeme gelen ve yakında zamanda imzaladığımız Türkiye'nin ilk yerli 4.5G baz istasyonu anteninin geliştirilmesine yönelik işbirliği anlaşmasının da yerli teknolojilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece 4.5G'de değil 5G'de de Ar-Ge çalışmaları ve yerli teknolojileri hayata geçirmek için birçok kurumumuzla ortak projelerde birlikte çalışıyoruz” dedi.



Yerli teknoloji üretimi konusunda en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olduklarının altını çizen Terzioğlu şunları söyledi:



“Türkiye'nin Turkcell'i olarak en başından beri ‘Türkiye teknolojiyi tüketen değil üreten bir ülke olmalı' diyoruz. Bunun en somut örneği de ULAK Projesi. Bu projeyle Türkiye hem güçlü hem de yüksek teknoloji içeren yerli bir ürüne kısa sürede kavuşmuş oldu. 4.5G'nin birinci yılında projede üretilen yerli baz istasyonlarının yeteneklerini göstermesi açısından gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme büyük önem taşıyor. 4.5G'nin ilk yılında Türkiye'de yerli baz istasyonlarıyla yapılan ilk görüntülü görüşme; bu projeye en başından beri destek veren Başbakanımızın memleketinde gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”



Kaan Terzioğluson olarak ULAK Projesi'yle bir yandan uluslararası alanda rekabet edebilecek katma değerli bir ürün oluştururken bir yandan da Türkiye'nin bu tür ekipmanlar için harcadığı önemli bir kaynağın ülkede kalacağını söyledi.



Turkcell yerli baz istasyonunu 1200 saat test etti



ULAK Projesi'nin en başından bu yana projenin içerisinde aktif rol oynayarak projeyi destekleyen Turkcell; yerli baz istasyonlarını ilk olarak kendi laboratuvarlarında test etti. Turkcell, 1200 saatlik test sonucunda ULAK ekibine geri dönüş sağlayarak ürünün geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Yakın bir zamanda Şile Ağva yolu üzerinde 3 yerli baz istasyonu kuran Turkcell bu sayede testlerini sahaya taşıdı. Sahada test hatları kullanılarak yapılacak denemelerin ardından; yakın bir zaman içerisinde Rize'de kurulacak 8 sahada yerli baz istasyonu Turkcell müşterilerinin kullanımına açılacak. Ayrıca, Turkcell'in evrensel hizmet kapsamında 4.5G götüreceği köylerde de yerli baz istasyonu kullanılacak.



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