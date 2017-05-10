Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Türkiye genelinde bin 780 Turkcell mağazasında toplam maliyeti 540 milyon lira olan yatırım yapılacak." dedi. Erkan ayrıca Turkcell olarak müşterilerine sorumluluklarının her zaman farkında olduklarını söyledi



Turkcell, perakende sektörünün kurallarını yeniden yazacak bir dönüşüm süreci başlattı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getirerek uçtan uca bir dönüşüm başlatan Turkcell, müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunacak. Bu dönüşümün ilk adımı olarak mağaza otomasyon altyapısı tamamen dijital hale getirilecek. Bu sayede mağazalar tek bir merkezden yönetilip en yüksek hizmet standardı sunularak, müşterilerin istedikleri ürünlere daha hızlı erişmeleri sağlanacak.



TURKCELL'DEN GELECEĞİN DİJİTAL MAĞAZALARI



Turkcell'in yeni perakende dönüşümünün en önemli parçası olan mevcut mağazaları da iki yeni konseptle Turkcell Plus ve Turkcell olarak yeniden tasarlandı. Bunlardan biri, daha geniş alanlar ve sınırsız deneyim olanakları sunulan ve 'Gelecek Burada' mottosuyla müşterilerin son teknolojilere ulaşabildiği mağazalar olacak. Diğer bir konseptte ise, 'Mahallemdeki Turkcell' mottosuyla tüm müşterilerin kolaylıkla erişebileceği ve Turkcell kalitesinde hizmet alabileceği mağazalar yer alacak. Proje kapsamında tüm mağazaların içi de yenilenerek baştan aşağı dijital hale getirilecek. Mağazaların camlarında bulunan kağıt bilgilendirme posterleri kaldırılarak vitrinlere dijital ekranlar yerleştirilecek. Yine mağazaların içinde bulunan broşür, bilgilendirme materyalleri de yerini dijital tarife ekranlarına bırakacak.



ÜCRETSİZ HIZLI İNTERNET VE 'AKILLI DESTEK' YENİ TURKCELL MAĞAZALARINDA



Yeni mağazalarda müşterilerin rahat etmeleri için tüm ayrıntılar düşünüldü. Ücretsiz internet bağlantısının sunulacağı mağazalarda müşteriler, Turkcell'in portföyünde bulunan cihazları canlı olarak deneyimleyebilecek. Mağazalardaki en önemli yeniliklerden birisi de müşterilerin bulamadıkları ürünü mağazadan çıkmadan online mağaza ekranından sipariş verebilmesi olacak. 'Akıllı Destek' bölümü kullanıcıların en büyük beklentisi olan satış sonrası destek konusunda hizmet verecek. Mağaza içinde bulunan "destek hattı" sayesinde yabancı müşteriler Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinde anında canlı destek alırken işitme engelli müşteriler de işaret diliyle görüntülü hizmet alabilecek.







kaynak:sabah