

Dün akşam saatlerinde baz istasyonlarından kaynaklı bir sebeple Turkcell aboneleri, mobil internet erişiminde sorun yaşadı.







Yaklaşık 2 saat kadar süren kesintinin ardından, yapılan çalışmalarla şebeke normale döndü ve kullanıcılar tekrar mobil internetini kullanabildi. Turkcell de, yaşanan bu kesintinin ardından kullanıcıların gönlünü almak için önce Twitter'da anket yaptı ardından da kullanıcıların talebi olan 1 GB hediye interneti bugün itibarıyla hatlara tanımladı.







Twitter'da dün akşam bir anket başlatan ve kullanıcılara "Şebekemizde meydana gelen geçici sorun sebebiyle tüm Turkcell'lilerden özür dileriz. Hangi hediye ile sizi daha fazla mutlu edebiliriz?" diye soran Turkcell, anket sonucundan 1 GB internet çıkmasının ardından bugün itibarıyla hediye 1 GB internet paketini hatlara tanımladı.







Hediye 1 GB internet paketini "Turkcell Hesabım" uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.







kaynak:hürriyet