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turkcell'de üst düzey istifa!

TURKCELL'DE ÜST DÜZEY İSTİFA!

Turkcell'de Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Erden, görevinden istifa etti.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:15
Puan Ver : Turkcell'de Üst Düzey İstifa!(10/10)9


Turkcell'de Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Doğan Erden'in görevinden ayrıldığını bildirildi.



Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimize 2001 yılında katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Murat Doğan Erden, görevinden ayrılma kararı almıştır.

Şirketimizde Strateji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İlter Terzioğlu, 13 Mayıs 2016 tarihi itibariyle mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine vekalet edecektir" denildi.








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