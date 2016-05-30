

Milli Eğitim Bakanlığının himayesinde, Turkcell tarafından özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve kapasitelerini geliştirmek üzere "yeni nesil için yeni nesil eğitim" hedefiyle uygulanmaya başlanan "Zeka Küpü" projesi, Ordu'da yapıldı.







Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler konuşma yaptı.







Konuşmasına Nobel Kimya Ödülü alan bilim insanı Aziz Sancar'ın BİLSEM öğrencileri için gönderdiği tebrik mektubunu okuyarak başlayan Güler, projeyi memleketi Ordu'da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, geleceğe yön verecek fırsatlar yaratmak için çalıştıklarını söyledi.







Güler, "Zeka Küpü" projesi kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesinde yeni nesil teknoloji laboratuvarları açılacağını belirterek, şunları kaydetti:







"İmkansızlıkların çocuklarımızın eğitiminin önüne engel olarak çıkmasını kabul edilemez buluyoruz ve Turkcell olarak bu engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Bugün de her biri birer yıldız olma potansiyeline sahip özel yetenekli çocuklarımıza, yurdumuzun dört bir yanında fırsatlar yaratmak için yola çıkıyoruz. Geleceğin ödüllü bilim adamları, Aziz Sancar'ları bu laboratuvarlarda yetişecek. Dünya ekonomisi teknolojinin yön verdiği 4. sanayi devrimi ile şekillenirken, bizim çocuklarımız ve gençlerimiz de bu sürecin üreten birer parçası olacak."







Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da Hilmi Güler'in katkılarıyla BİLSEM merkezlerinden birinin Ordu'da kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Balkanlıoğlu, "Herkesin bildiği gibi en büyük kazanım genç nüfus. Bu genç nüfusu şekillendirmek ve potansiyelini ortaya çıkarabilmek de bizim asli görevlerimizden biri. Okulumuzu işte bu sebeple desteklemek ve gelişimine katkı sağlamak gerekiyor. Turkcell'in üstün teknoloji donanımıyla verdiği desteğe ve Sayın Bakanımız Mehmet Hilmi Güler'e, sunduğu destekten dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.







Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bugüne kadar özel yetenekli çocukların eğitimi için önemli adımlar attıklarını belirterek, BİLSEM'leri geliştirmenin ve daha iyi noktalara getirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.







"Projenin desteklenmesi önem taşıyor"







BİLSEM'lerde eğitim gören çocukların ilerde ülke adına büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inandığını dile getiren Bilgili, "Bu sebeple projemizin bütün kamu, sivil ve ticari kuruluşlarca desteklenmesi çok önemli. Fikrimize ve heyecanımıza ortak olan Turkcell'e ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.







Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da 4. sanayi devriminin ancak bilim ve teknoloji sayesinde olacağını kaydederek, "Ülkemizde üstün yeteneklerle doğan çocukları keşfetmek ve bu çocuklarımızın önünü açmak ülke olarak 4. sanayi devrimine bizi ortak edecektir. Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezimiz de çocuklarımızın yeteneklerine uygun eğitim veren ve onların gelişimlerini destekleyen en önemli kurumlardan biri. Merkezimize katkılarından ötürü Bakanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve Turkcell'e teşekkür ederiz." diye konuştu.







Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör de Bakanlık olarak en önemli misyonlarından birinin, özel yetenekli çocuklar için uygun çalışma koşulları oluşturarak onların gelişimine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Güngör, bu doğrultuda birçok adım attıklarını anlattı.







Konuşmaların ardından BİLSEM'de oluşturulan yeni nesil teknoloji laboratuvarı gezildi.