TURKCELL, YEMEK KARTI ŞİRKETİ KURACAK
Turkcell, ortak ödeme şirketi ve yemek kartı şirketi kurma kararı aldığını duyurdu.
Turkcell KAP'a yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'nin (TÖHAŞ) veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, TCMB'den alınacak faaliyet izni kapsamında, özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine karar verildiği belirtti.
YEMEK KARTI ŞİRKETİ DE AÇACAK
Açıklamada ayrıca, TÖHAŞ'ın veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurma kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamaya göre ayrıca, Turkcell ve bağlı ortaklıklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla "Turkcell Vakfı" adı altında vakıf kurulmasına da yönetim kurulunda karar verildi. (Reuters)
Kaynak: haberinburada
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