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turkcell yaptı: yerli baz istasyonundan ilk alo

TURKCELL YAPTI: YERLİ BAZ İSTASYONUNDAN İLK ALO

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk görüşme, Turkcell Küçükyalı Plaza ve Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonunun Turkcell şebekesi üzerinden birbirine bağlanmasıyla sağlandı.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:06
Puan Ver : Turkcell Yaptı: Yerli Baz İstasyonundan İlk Alo(9/10)8


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.



Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye, dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline gelecek.



Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak.



İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanan ULAK'tan ilk "alo", Turkcell tarafından İstanbul-Erzincan arasında canlı şebekede kullanıldı.



 



kaynak:hürriyet








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