

Turkcell ve Huawei, bir yandan 5G teknolojileri geliştirme çalışmalarını derinleştirmek, bir yandan da yerli üretim ve Türkiye'de ortak AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırmak hedefiyle işbirliğini geliştirme kararı aldı. İki şirket arasında varılan işbirliği, Nesnelerin İnternet'i yeniliklerinin yanı sıra akıllı şehir uygulamaları ve 4.5G'de yerli üretim çalışmalarını da kapsıyor







Yaklaşık iki sene önce Çin'de imzaladıkları protokol ile yerli üretim, 4.5G ve 5G teknolojilerini geliştirmek amacıyla birlikte çalışmaya başlayan Turkcell ve Huawei, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde aralarındaki işbirliğinin kapsamını genişletme yolunda önemli bir adım attı. İki şirket önümüzdeki süreçte hem yerli teknoloji üretimi alanındaki çalışmalarını derinleştirecek hem de Türkiye'deki ortak AR-GE çalışmalarına hız verecek. İki şirket arasındaki işbirliği, akıllı şehir çözümlerinin yerli üretim ve yazılımlarla hayata geçirilmesi amacıyla ortak ekiplerin kurulmasını da hedefliyor.







İmza töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kurulmakta olan Yeni İpek Yolu'nun Türkiye'nin 31 trilyon dolarlık pazara erişmesi için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tüm çabamız Türkiye'nin her alanda yerli teknolojiler geliştiren bir ülke olması için. Yazılım sektörü de bu anlamda çok kritik öneme sahip. Yeni İpek Yolu ile 31 trilyon dolarlık bir pazara erişeceğiz ancak yeni dünyada yerli ve milli yazılımlarınız olmadan teknoloji geliştirmenin zor olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Turkcell ve Huawei arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye'de yerli teknoloji geliştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."







kaynak:sabah