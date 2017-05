Turkcell, müşterilerine Superonline Platin Paket ile evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma fırsatı sunuyor.



Turkcell, müşterilerine Superonline Platin Paket ile evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma fırsatı sunuyor. Platin Paket'te herhangi bir AKK (Adil Kullanım Koşulu) uygulaması bulunmuyor.







Turkcell açıklamasına göre, Turkcell, fiber internette yeni bir dönem başlatıyor. Turkcell, müşterilerine Superonline Platin Paket ile evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma fırsatı sunuyor. Platin Paket'te herhangi bir AKK (Adil Kullanım Koşulu) uygulaması olmuyor.







Platin Paket'te 25 megabit hızında olan fiber ev internet paketi ayda 89TL'ye sunuluyor.







Platin Paketler ile anne, baba, çocuklar, ailenin tüm üyeleri internet üzerinden televizyon, tablet ve telefonlarını kullanabiliyor. Turkcell Superonline'ın net fiyat uygulaması fiber platin paketler için de geçerli, hızı hiç düşmeyen paketlerde fatura internet kullandıkça artmıyor, hep aynı kalıyor.







kaynak:haberler