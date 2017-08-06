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Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi
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Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi

TURKCELL SÜPER KUPA'NIN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Atiker Konyaspor'un Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'ı yendiği maçta, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren taraftarlar ortalığı birbirine kattı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi(8/10)4

Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Konyaspor taraftarı sahaya girdi. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarı da sahaya girmek isteyince maç sonunda olaylar çıktı. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı zamanlar oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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