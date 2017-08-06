Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Konyaspor taraftarı sahaya girdi. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarı da sahaya girmek isteyince maç sonunda olaylar çıktı. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı zamanlar oldu.

Kaynak: haberinburada