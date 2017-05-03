Turkcell, 5G ile birlikte yoğun alanlardaki yüksek hız deneyimini karşılamak amacıyla geliştirilen kitlesel çoklu anten sistemleri (Massive MIMO) tekniğini 4.5G şebekesinde test etti.



Şirket açıklamasına göre, yaptığı yatırımlarla dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birini Türkiye'ye kazandıran Turkcell, 5G için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Turkcell, bu kapsamda Massive MIMO tekniğini Türkiye'de gerçek şebekesinde test eden "ilk" mobil operatör oldu. Turkcell'in Huawei ile birlikte Ankara Söğütözü'nde 4.5G şebekesinde gerçekleştirdiği test, 2.6 Giga hertz (GHz) Zaman bölmeli çoklama (TDD) frekans bandı üzerinde Massive MIMO tekniği kullanılarak gerçekleştirildi.



Yapılan test sonucu saha kapasitesi artırılarak, veri indirme hızları 6 katına kadar çıkarıldı.



5G'ye hazırlık amacıyla geliştirilen Massive MIMO teknolojisi ile alışveriş merkezleri, oteller ve konser salonları gibi mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanınıyor.



Bu sayede mobil internet kullanıcıları yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebiliyor.







kaynak:sabah