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Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
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turkcell platinum bosphorus cup'la istanbul'un kalbine yelken açıldı

TURKCELL PLATİNUM BOSPHORUS CUP'LA İSTANBUL'UN KALBİNE YELKEN AÇILDI

İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup tüm hızıyla devam ediyor.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:17
Puan Ver : Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı(5/10)7


İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 16.'sı düzenlenen kupanın Boğaz Yarışı 13 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'un güzel havasında sahile akın eden izleyiciler eşliğinde gerçekleştirildi. Boğaz tüm renkleri ve ihtişamıyla yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu



Bu yıl 11-14 Mayıs tarihlerinde 16.'sı düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın merakla ve heyecanla beklenen Boğaz Yarışı tamamlandı. Yelken yarışı için eşsiz bir coğrafya olan Boğaz, 13 Mayıs Cumartesi günü kuğu gibi süzülen yelkenlilere ev sahipliği yaptı. İstanbul'un güneşli ve güzel havasında, Boğaz'ın tüm renkleri ve muhteşemliği eşliğinde yapılan yarış, sahile akın edenler tarafından yoğun ilgi gördü.



Boğaz'a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi önünden saat 12.00'de start aldılar. Anadolu Hisarı şamandırası iskele tarafta, Çırağan Sarayı iskelede kalacak şekilde 20 deniz milini tamamladılar. Yelkenliler Çırağan Sarayı önündeki hatta finiş verdiler. Dünyanın dört bir yanından gelen Amerikalı, İspanyol, İtalyan, Hırvat, Bulgar ve Romen yelkenciler ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden ekiplerin katıldığı Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta Boğaz etabı yaklaşık 100 teknenin kıyasıya mücadelesine ve renkli görüntülere sahne oldu.



Turkcell, Boğaz'ın eşsiz görüntüsü altındaki Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a teknolojik altyapısıyla farklı bir boyut kazandırdı. Platinum, BİP, fizy ve lifebox uygulamalarını adapte ederek yarışa hem hızlı iletişim fırsatı hem de eğlence kattı. BİP'in desteğiyle yelkenciler birbirleriyle iletişim kurabilirlerken, Turkcell Platinum Bosphorus Cup için özel hazırlanan fizy uygulamasındaki müzik listesini tüm fizy kullanıcıları dinleyebildi. Ayrıca Platinum uygulamasındaki harita üzerinden Türkiye'nin her yerinden yarışın canlı takibi de mümkün oldu.



 



kaynak:sabah








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