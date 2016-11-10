Turkcell, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bireysel veri depolama servisi Akıllı Depo'nun ismini değiştirerek lifebox yaptı. Böylece halihazırda 3,2 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin en popüler bireysel depolama servisinin, Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarına ve global ölçekte



Turkcell, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bireysel veri depolama servisi Akıllı Depo'nun ismini değiştirerek lifebox yaptı. Böylece halihazırda 3,2 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin en popüler bireysel depolama servisinin, Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarına ve global ölçekte dünya pazarına açılma yolunda önemli bir adım atılmış oldu.



Yeni özellikler ile kullanıcılar artık lifebox'taki fotoğraf ve videoları arasında tarihe veya fotoğrafın çekildiği yere göre arama yapabiliyor. Örneğin Bodrum'da çekilen fotoğrafları listelemek için lifebox'taki arama kısmına “Bodrum” yazmak yeterli oluyor. Kullanıcılar fotoğraf ve videolarından dilediklerini seçip kendi hikayelerini oluşturarak, bu hikayeleri sosyal medyadan paylaşabiliyorlar. Fotoğraf baskı özelliği ile ise kullanıcılar seçtikleri fotoğrafları baskıya gönderip isterlerse fotoğraf kağıdına, isterlerse kupa, puzzle, kanvas tablo baskısı şeklinde bastırarak kargo ile adreslerine gönderilmesini sağlayabiliyorlar.







2,5 milyon GB'lık yedek



Bugüne kadar 2,5 milyon GB'tan fazla verinin yedeklendiği lifebox'ta, kullanıcıların bilgileri üst düzey şifreleme ile saklanıyor. Bu sayede kullanıcılar fotoğraf, video veya diğer dokümanlarını güvenle yedekleyebiliyor. lifebox'taki otomatik yedekleme özelliği ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak kullanıcıların lifebox hesabına yedekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların telefonu bozulsa veya kaybolsa bile kullanıcıları fotoğraf ve videolarına diledikleri zaman diledikleri yerden ulaşılabiliyor.



Platinum kullanıcılarına 500 GB'lık saklama alanı ve 5 GB'lık mobil internet kullanımı sunulan uygulama, akıllı telefon ve tabletlere AppStore ve Google Play'den ücretsiz indirilebiliyor. Bilgisayarlarındaki dosyaları lifebox'a yedeklemek isteyenler ise www.mylifebox.com adresinden servise erişebiliyor.



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