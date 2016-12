Ocak ayında yapılması beklenen Süper Lig yayın ihalesi için talipler bir bir ortaya çıkarken, stratejiler de şekillenmeye başladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye insanı futbolla iç içe yaşıyor ve maçları her an her yerde izlemek istiyor. Mobilde futbol içeriğini müşterilerimize ulaştırabilmek için ihaleye girebilir, farklı işbirliklerine de gidebiliriz. Şu an Türkiye'de futbol içeriğini küçük ekranlarda halka ulaştırma şansına sahip en yetenekli firma Turkcell" dedi.







Terzioğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-Hırvatistan maçını izlemek, mobil iletişim sektöründeki son gelişmeleri dinlemek üzere Turkcell'in davetlisi olarak gittiğimiz Paris'te bir basın toplantısı düzenledi. Terzioğlu, "Yayın ihalesinde işbirliğinden kastettiğiniz Digiturk'le ihalede işbirliğine gitmek mi" sorusuna verdiği cevapta şunları söyledi:







"Digiturk bugün itibarıyla özellikle uydu kanalını kullanarak şifreli yayın yapan bir kuruluş. Digiturk'ün elindeki imkanlarla küçük ekrana bu yayını ulaştırma imkânı yok. İnsanların her ortamda bu içeriğe ulaşabilme hakkı olmalı. Şu anda bizimle işbirliği yapılması en doğru çözüm olur. Digiturk'le bu süreç içinde işbirliğine açık olduğumuzu söylemek isterim. Mobil yayıncılık anlamında biz kesinlikle bu içeriği müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. IP TV platformunu kullanarak evlere de ulaştırmak istiyoruz. Bu alanlarda işbirlikleri yapabiliriz.







TEK BAŞIMIZA DA OLUR







Muhakkak suretle, televizyonda küçük ekran cihazlarda futbol içeriğini tüketicimize ulaştıracağız. İşbirliği yapabiliriz, ihaleye direkt girebiliriz. İhalenin belirli bir kısmına iştirak edebiliriz. Müşterimizin bizden istediği ne varsa bunların hepsini yapmak zorundayız."







SÜRPRİZ ALIŞVERİŞ







Mayıs 2013 tarihinden itibaren TMSF tarafından yönetilen Digiturk'ün satışı gerçekleşmişti. Katarlı işadamı Nasser Al-Khelaïfi'nin sahibi olduğu beIN Media Group, Digiturk'ü satın aldığını açıklamıştı. Satışın kaç paraya gerçekleştiği resmi olarak belirtilmezken, Digiturk için ödenen bedelin borçlarıyla birlikte 1.4 milyar dolar olduğu kulislere yansımıştı. Yayın ihalesine bir yıl kala gerçekleşen satışı bazı kesimler 'sürpriz' diye yorumlamış, ihalenin kaybedilmesi durumunda platformu bırakacak muhtemel aboneler nedeniyle Katarlı grubun ciddi bir risk aldığına dikkat çekmişti.







Süper Lig maçlarının yayın hakları 2001 yılından bu yana Digiturk'un elinde. Digiturk, 2010'daki son ihalede yaklaşık 2 milyar dolarlık en yüksek teklifi vererek 5 yıl süreyle yayın haklarını satın almıştı. Bu süre daha sonra ihalesiz bir şekilde uzatılmıştı. Digiturk İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Biz her sezon için TFF'ye yıllık KDV dahil 400 milyon dolar ödüyoruz. Futbola ilginin azaldığı ve gelirlerinin düştüğü bir ortamda 400 milyon dolarları yakalamak kolay olmayabilir" demişti.







4.5G İLE İKİYE KATLADI







Türkiye'de futbola olan ilginin yanı sıra veri istatistikleri de yayın ihalesi için Turkcell'in iştahını kabartıyor. Türkiye'nin 4.5G'yi kullanmaya başladığı ilk iki aylık sürede 4.5G verisinin toplam veri trafiğine oranının yüzde 22'ye ulaştığı anlatan Terzioğlu sözlerine şöyle devam etti: "4.5G ile veri trafiğindeki artış ise yüzde 26 oldu. Turkcell'in 4.5G'li abone sayısı 13 milyona, aktif 4.5G kullanıcı sayısı ise 4.5 milyon kişiye ulaştı. 4.5G'de Turkcell servisleri itici güç oldu. Toplam akıllı telefon kullanıcılarında yüzde 5 olan Turkcell TV+ kullanım penetrasyonu 4.5G kullanıcılarında iki kattan fazla artışla yüzde 11 olarak gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde servislerdeki data kullanımının daha da artmasını bekliyoruz."







727 BİN KREDİ MÜŞTERİSİ OLDU







TURKCELL abonelerinin teknoloji ürünlerine daha rahat ulaşmasını sağlamak için 4 ay önce faaliyete geçen Turkcell Finansman A.Ş. 2 Şubat-8 Haziran tarihleri arasında 865 milyon TL'nin üzerinde kredi kullandırdı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Finansman A.Ş.'nin 575 milyon TL'lik ödenmiş sermayesi olduğunu ve 3 binin üzerindeki Turkcell Mağazası'nda müşterilerine hizmet verdiğini söyleyerek, "Bugüne kadar Turkcell Finansman A.Ş. üzerinden kullanılan kredi adedi de 727 bini geçmiş durumda" dedi. Terzioğlu, şöyle devam etti: "Şu anda Turkcell Mağazaları'nda satışı yapılan cihazlar için kredi sağlayan Turkcell Finansman'ın, önümüzdeki dönemde içerisinde SIM kart takılı olan her cihazın satışında aracılık etmesini hedefliyoruz. Biliyorsunuz 4.5G ile birlikte akıllı şehirler ve akıllı evler daha çok gündeme gelecek. Makineler birbiri ile haberleşecek. Buzdolabınız, içerisinde biten gıda ürünlerini içindeki SIM kart sayesinde size mesaj atarak söyleyecek. Bunun gibi içerisinde SIM kart olan farklı kategorilerdeki tüm ürünlerin satışında aracılık etmek istiyoruz."







Kaan Terzioğlu, Turkcell Finansman A.Ş.'den kullanılacak finansmanın 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.







SERGEN BEŞE KATLIYOR







Kaan Terzioğlu futbolun mobil uygulamadaki yeriyle ilgili çarpıcı bir de örnek verdi: "Mesajlaşma servisimiz BiP'te ilave medya uygulamalarımız da var. Bu uygulamanın içeriklerinden biri de Sergen Yalçın'ın yaptığı futbol sohbetleri. Ne zaman Sergen bir video gönderiyor, bizim data tüketimimiz 5'e katlıyor. Gerçekten çok enteresan. Sergen bunları duyunca bize fiyatını arttırmasın aman."







MAĞAZALAR DEĞİŞİYOR







Toplahtı'da Turkcell Mağazaları'nın konseptinin değişeceği de açıklandı. Turkcell, 3 bine yakın mağazasında dronedan sanal gerçeklik gözlüğüne kadar Türkiye'nin yeni tanıştığı birçok ürünü satmaya başlayacak. 4.5G'nin Türkiye için dijital çağın başlangıcı olacağını ifade eden Terzioğlu, hızlı ve kesintisiz internetin hem iş hayatını hem ekonomiyi hem de sosyal hayatı değiştireceğini söyledi. 4.5G ile Türk halkının yeni ürünlerle tanışacağını vurgulayan Terzioğlu, "Türkiye sanal gerçeklik gözlüğü, drone olarak adlandırılan küçük insansız hava araçları, son teknoloji akıllı saatler ve taşınabilir televizyonlar gibi yeni cihazlar ile tanıştı. Turkcell Mağazaları'nda artık hem bu gibi yeni çıkan ürünler hem de önümüzdeki dönemde çıkacak yeni ürünler satılacak" dedi.