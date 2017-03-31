Turkcell, Türkiye'nin 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G'ye geçmesinin yıldönümünde, müşterilerinin bir yıl boyunca toplamda 574 petabyte veri kullanarak bir önceki yıla göre kullanımlarını yüzde 92 oranında arttırdığını açıkladı.Turkcell,...



Turkcell, Türkiye'nin 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G'ye geçmesinin yıldönümünde, müşterilerinin bir yıl boyunca toplamda 574 petabyte veri kullanarak bir önceki yıla göre kullanımlarını yüzde 92 oranında arttırdığını açıkladı.



Turkcell, 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G'ye geçmesinin ardından 1 yıllık süre zarfında Turkcell'in 4.5G hizmetini kullanmaya başlayan 26 milyon kişinin, veri kullanımında rekora ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, müşterilerinin veri kullanımı 574 petabyte'a ulaşan şirket, bir önceki yıla göre veri kullanımları yüzde 92 oranında arttırdığını ve aylık 5GB veri tüketimi gerçekleştiğini bildirdi. 1 yıl içerisinde 81 ilin yanı sıra tüm ilçeleri 4.5G ile donatarak kapsamasını yüzde 82,5'e çıkaran şirket, yakın zamanda Türkiye'nin tüm köylerini de 4.5G ile buluşturmayı hedeflediğini kaydetti.















kaynak:çerkezköybakış







