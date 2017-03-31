Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

turkcell 4.5g kullanım verilerini açıkladı

TURKCELL 4.5G KULLANIM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Turkcell, Türkiye'nin 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G'ye geçmesinin yıldönümünde, müşterilerinin bir yıl boyunca toplamda 574 petabyte veri kullanarak bir önceki yıla göre kullanımlarını yüzde 92 oranında arttırdığını açıkladı.Turkcell,...

Tarih : 31 Mart 2017, 16:27
Puan Ver : Turkcell 4.5G Kullanım Verilerini Açıkladı(10/10)11


Turkcell, Türkiye'nin 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G'ye geçmesinin yıldönümünde, müşterilerinin bir yıl boyunca toplamda 574 petabyte veri kullanarak bir önceki yıla göre kullanımlarını yüzde 92 oranında arttırdığını açıkladı.


Turkcell, 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G'ye geçmesinin ardından 1 yıllık süre zarfında Turkcell'in 4.5G hizmetini kullanmaya başlayan 26 milyon kişinin, veri kullanımında rekora ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, müşterilerinin veri kullanımı 574 petabyte'a ulaşan şirket, bir önceki yıla göre veri kullanımları yüzde 92 oranında arttırdığını ve aylık 5GB veri tüketimi gerçekleştiğini bildirdi. 1 yıl içerisinde 81 ilin yanı sıra tüm ilçeleri 4.5G ile donatarak kapsamasını yüzde 82,5'e çıkaran şirket, yakın zamanda Türkiye'nin tüm köylerini de 4.5G ile buluşturmayı hedeflediğini kaydetti.


 


 


 


kaynak:çerkezköybakış



 







Etiketler: Turkcell  45G  Kullanım  Verilerini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER