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türkan şoray'dan sevenlerini üzecek haber

TÜRKAN ŞORAY'DAN SEVENLERİNİ ÜZECEK HABER

Etkinlikte yöneltilen soruları yanıtlayan sanatçı, sinemada yaşanan sıkıntılara değinerek, yönetmenliğini üstlendiği "Uzaklarda Arama" isimli filmde yaşadıklarına ilişkin, "Çok büyük haksızlıklar yaşanıyor sinema sektöründe.

Tarih : 24 Mart 2017, 13:10
Puan Ver : Türkan Şoray'dan Sevenlerini Üzecek Haber(6/10)5


Etkinlikte yöneltilen soruları yanıtlayan sanatçı, sinemada yaşanan sıkıntılara değinerek, yönetmenliğini üstlendiği "Uzaklarda Arama" isimli filmde yaşadıklarına ilişkin, "Çok büyük haksızlıklar yaşanıyor sinema sektöründe. Bir tekelleşme var. Maalesef ki onun kurbanı olduk biz de. Kızım daha enerjik, genç. O, bu işe devam edecek ama ben biraz kırgınım. Yani sinemayı tamamen bıraktım da diyebilirim. Aslında kalbime göre katiyen sinemasız yaşamam mümkün değil ama o duygular içindeyim şu an." diye konuştu.



Usta sanatçı, sinemanın sanat olmasının yanı sıra ticari olduğunun da altını çizerek, "(Yeşilçam dönemi) O zaman da ticari gayelerle film çekiliyordu ama şimdi farklı bir sistem oluşmuş. Birtakım güçler ele geçirmiş sinemaları ve sinemacıları. Yani istedikleri filme destek oluyor, bazı filmleri önemsemiyorlar. Herkese eşit davranılmıyor. O yüzden de ben dizilerde de oynamayı düşünmüyorum. Diziler de dehşet bir yarış halinde. O kadar emek verilip çalışılıyor. Üç bölüm sonra kaldırılıyorlar. Bunlar çok yıpratıcı olaylar." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:milliyet








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