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türkan şoray, tanju gürsu'ya böyle veda etti

TÜRKAN ŞORAY, TANJU GÜRSU'YA BÖYLE VEDA ETTİ

Tanju Gürsu'nun acı haberini alan Türkan Şoray, eski rol arkadaşının ardından taziye mesajı yayımladı.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:28
Puan Ver : Türkan Şoray, Tanju Gürsu'ya Böyle Veda Etti(8/10)5


Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tanju Gürsu'nun acı haberini alan Türkan Şoray, eski rol arkadaşının ardından taziye mesajı yayımladı.



Türk sinemasının emektar oyuncularından Tanju Gürsu bu akşam saatlerine doğru yaşadığı solunum yetmezliği rahatsızlığından dolayı hayata gözlerini yumdu. 77 yaşındaki oyuncunun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.



CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Gürsu'nun ölüm haberini Twitter'da duyuran ünlü ses sanatçı Onur Akay, Gürsu'nun cenaze bilgilerini de paylaştı. Akay, “Tanju Gürsu'nun cenazesi, Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecek.” notunu paylaştı.



“FiLMLERİ İLE YAŞAYACAK”



Gürsu ile çok sayıda filmde birlikte rol alan ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray ise, eski dostunun ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından paylaştı. Tanju Gürsu ile birlikte rol aldıkları eski filmlerinden bir sahnenin fotoğrafını paylaşan Sultan, o karenin altına, "Çok sevdiğim Tanju Gürsu'yu kaybettik üzüntüm sonsuz... Flimleriyle hep yaşayacak. Buruk Acı'dan bir sahne" yorumunu yazdı.










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