

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Ergenekon soruşturması kapsamında evi arandığında, cama çıkarak el salladığı Arnavutköy'deki evi satılıyor. ÇYDD Genel Başkan yardımcısı Nihal Kızıl ilk duyduklarında devreye girdiklerini fakat bütçelerinin yetmediğini belirterek “Türkan hoca Türkiye'nin sembol öncü kadınlarından. Evinin yaşaması lazım. Bir yuva olarak yaşaması lazım. Biz dernek olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizi çok aşıyor. Bu konudaki her türlü desteğe açığız, özellikle özel müzecilik alanında gelişmiş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Çağdaş kadınların veya bu yolda emek vermiş kadınların da olabileceği müze gibi düşündük” dedi.







Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre ÇYDD kurucusu Türkan Saylan'ın Arnavutköy Beyazgül Sokak'taki evinin camını “satılık” ilanı asıldı.