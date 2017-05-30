

Duruşma savcısı, araştırılmasını istediği başka bir hususun kalmadığını belirterek, Fikirdeşici'nin, genç kızı cinsel eylemine karşılık bulamadığı için kapıldığı öfke sonucu darp ederek ölümüne neden olduğunu belirterek kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını ve herhangi bir ceza indirimine gidilmemesini istedi. Mahkeme heyeti de son sözünden beraatini isteyen Fikirdeşici'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ayrıca cezadan da herhangi bir indirim uygulamadı.







kaynak:habertürk