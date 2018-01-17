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TürkAkım'da Doğalgaz Alım Terminalinin İnşaatına Başlandı

TÜRKAKIM'DA DOĞALGAZ ALIM TERMİNALİNİN İNŞAATINA BAŞLANDI

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım'da doğalgaz alım terminalinin inşaatına başlandı.

Tarih : 17 Ocak 2018, 23:10
Puan Ver : Türkakım'da Doğalgaz Alım Terminalinin İnşaatına Başlandı(10/10)6

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamada, projenin Rusya ve Türkiye kara bölümü ile Karadeniz deniz bölümlerindeki inşaatın devam ettiği belirtildi. Doğalgaz alım terminali inşaatına yönelik hazırlık çalışmalarının da bir süredir devam ettiği kaydedilen açıklamada, "TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı-Deniz Bölümü Projesi kapsamında doğalgaz alım terminali inşaatına başlandı. Söz konusu alanın inşaata hazırlanması için gerekli izinler tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT GEMİSİ BORU HATTININ YAPIMINA DEVAM EDİYOR

Terminalin yapımına ilişkin sözleşmenin Eylül 2017'de İngiliz enerji şirketi Petrofac ile imzalandığı, Petrofac'ın da Tekfen ile ana alt yüklenici sözleşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Allseas şirketine ait, dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit'in Karadeniz'deki iki boru hattının yapımına devam ettiği bilgisine yer verildi.

TürkAkım boru hattı, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 km boyunca uzanan iki paralel doğalgaz boru hattından oluşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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