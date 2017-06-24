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Türkakım'da Derin Deniz Boru İnşaatı Başladı
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türkakım'da derin deniz boru inşaatı başladı

TÜRKAKIM'DA DERİN DENİZ BORU İNŞAATI BAŞLADI

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Karadeniz'de derin kısımlara boru döşenmeye başlandı.

Tarih : 24 Haziran 2017, 11:16
Puan Ver : Türkakım'da Derin Deniz Boru İnşaatı Başladı(9/10)8


Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım Doğalgaz Boru  Hattı Projesi'nin derin deniz kısmındaki boru hattının inşasına başlandığını açıkladı.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  de katılımıyla, TürkAkım Projesi'nde Karadeniz'den geçecek boru hattının Rusya'nın Anapa şehri açıklarında döşenmesine başlandığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Komitesi Başkanı  Aleksey Miller, inşaatın 382 metrelik uzunluğu ve 124 metre genişliğe sahip  dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit tarafından yürütüldüğünü  kaydetti.



 



kaynak:haber7








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